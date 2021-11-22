اغسلها بِالماء والثلجِ والبرد.. أبوالعلا يدعو لزوجته الإعلامية أسماء مصطفى

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إقامة صلاة الجنازة على زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الشرطة بأكتوبر، على أن يقام العزاء غدا الثلاثاء في ذات المسجد.

ودعا أبوالعلا، لزوجته الراحلة، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قبل قليل: اللهمّ افسح لها في قبرها مد بصره، وافرش قبرها من فراش الجنة.. اللهم أعذها من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.. اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة والسرور.

وتابع النائب أيمن أبوالعلا: اللهم اغفر لها، وارحمها، وعافهِا، واعْف عنها، وأكرِمْ نزُلها، ووسع مدخلها، واغسلها بِالماء والثلجِ والبرد، ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارِها وأهلا خيرا من أهلهِا، وزوجا خيرا من زوجِها، وأدخله الجنة، وأَعذها من عذاب القبرِ، ومن عذاب النار.