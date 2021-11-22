بؤر للإجرام والعشوائية.. رئيس جهاز أكتوبر يكشف تفاصيل إزالة دار ليلة القدر - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تفاصيل إزالة دار ليلة القدر بالاشتراك مع إدارة العامة لشرطة التعمير ومديرية أمن الجيزة.



وقال النجار، لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه صباح أمس الأحد تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة دار ليلة القدر، وذلك للحد والعمل على إنهاء كافة المخالفات والتصدي مظاهر العشوائية بالمدينة.

وأضاف النجار أن الدار تقع على مساحة 10 أفدنة بجوار الفاصل السكني الصناعي وأنها كانت مخصصة لرعاية الأيتام تحت إشراف الشئون الاجتماعية وتم إخلاء الدار بواسطتهم حيث تم بلوغ أيتام الدار للسن القانوني وإعادة الأرض مرة أخرى إلى حيازة الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مخالفات أرض دار ليلة القدر كانت تمثل تعديا صارخا على أرض الدولة، لافتا إلى أن القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وتنبيه للمخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه.

وأوضح النجار أن المخالفين حولوا الدار إلى بؤر للإجرام والعشوائية، حيث تم تحويل السور الخارجي للدار إلى 140 محلا عشوائيا وتم إزالة كل هذه المخالفات.

وأشار النجار إلى أنه يوجد خطة للقضاء على كافة المناطق العشوائية بالمدينة والتعدي على أراضي الدولة، حيث يتم التنسيق باستمرار مع الأجهزة الأمنية والشرطة لمنع أي تعديات.