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وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

10:18 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

الإعلامية أسماء مصطفى

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى.

وقال أبوالعلا، في بيام مقتضب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كانت أسماء مصطفى تعرضت لأزمة صحية الشهر الماضي وأجرت جراحة لإزالة ورم، وفقا لما أعلنته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفاة أسماء مصطفى وفاة الإعلامية أسماء مصطفى الإعلامية أسماء مصطفى النائب أيمن أبوالعلا

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