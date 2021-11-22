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أمطار رعدية أحيانًا.. الأرصاد تكشف طقس الإثنين

09:15 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
أمطار رعدية أحيانًا.. الأرصاد تكشف طقس الإثنين

أمطار

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، بارد على كافة الأنحاء ليلًا.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) ووسط سيناء تكون مصحوبة بنشاط رياح على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أنه تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار رعدية طقس الإثنين هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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