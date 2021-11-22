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​مرفق الكهرباء: اتبع 5 خطوات في حالة سقوط السيول والأمطار

09:30 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
​مرفق الكهرباء: اتبع 5 خطوات في حالة سقوط السيول والأمطار

أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه في إطار نشر الوعي بين مستهلكي المرفق على كافة الجوانب، ونظرًا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

1- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

2- إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.

5- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

مرفق الكهرباء سقوط أمطار النصائح الإرشادية سوء الأحوال الجوية

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