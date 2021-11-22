​"الكهرباء" تحدد خطوات استخراج كارت الشحن في حال فقده للمالك والمستأجر

كتب– أسامة علي:

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الخطوات الواجب إتباعها حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع .

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إنه إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

- بالنسبة للمستأجر:

1- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له

2- إضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع .

3- تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

ولفت مرف الكهرباء إلى أنه بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.