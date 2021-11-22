​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 71 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 71 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 8 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 45 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، واشنطن، دبي، الكويت، جوبا، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، باريس، روما، فيينا، برشلونة، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، الخرطوم، عمَان، بيروت، نيروبي، الشارقة، آديس أبابا، البحرين) و22 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8 آلاف راكب.