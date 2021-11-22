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عضو "الشيوخ": قانون المسنين ثمرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

01:11 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
عضو "الشيوخ": قانون المسنين ثمرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

النائب ياسر الهضيبي

كتب- نشأت علي:

قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون حماية المسنين جاء بظهير جيد تماشيًا مع قانون التأمينات والمعاشات وكل المواثيق الدولية .

وقال الهضيبي، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ لمنافشة قانون حماية المسنين المقدم من الحكومة النائب عبد الهادي القصبي، إن قانون المسنين يعد ثمرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتنمية حقوق الإنسان ذاتيًّا، موجهًا الشكر إلى الحكومة.

وأشاد النائب بكلمات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى إثباتهم أنهم يمارسون سياسة بمفهوم جديد، معلناً موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون المسنين.

مجلس الشيوخ قانون حماية المسنين حقوق الإنسان

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