Masrawy logo white

برلماني: قانون المسنين يضيف لبنة جديدة لحقوق الإنسان في مصر

01:09 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
برلماني: قانون المسنين يضيف لبنة جديدة لحقوق الإنسان في مصر

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وجّه النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير إلى القيادة السياسية؛ لاهتمامها البالغ بحقوق الإنسان في مصر، وإلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني؛ لتعزيز حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية وتشجيع العمل التطوعي.

وقال هيبة، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت، لمناقشة قانون حماية المسنين: إن القانون يضيف لبنة أخرى لحقوق الإنسان، لآبائنا وأمهاتنا المسنين؛ ردًّا للجميل، موجهًا الشكر إلى الحكومة لتقديم هذا القانون، وللنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، معلنًا موافقته المبدئية على مشروع القانون.

مجلس الشيوخ قانون المسنين لجنة حقوق الإنسان القيادة السياسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا