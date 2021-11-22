انتهاء أسطورة الرعب.. 10 صور تكشف إزالة أكبر وكر لتعاطي المخدرات في أكتوبر (فيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

أزال جهاز مدينة 6 أكتوبر، منطقة ليلة القدر في الحي السادس صباح اليوم الأحد.

وأطلق الجهاز اسم عاصفة الحزم على الحملة التي شنها صباح اليوم لإزالة المناطق العشوائية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالقضاء على المخالفات والإشغالات الواقعة بالطرق والمناطق الخضراء والأرصفة بالمدن الجديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينة 6 أكتوبر، منشورًا لصور الإزالة وعلقت عليها قائلة: "انتهاء أسطورة الرعب".​