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العثور على جثة مشوهة في ترعة بالفيوم

12:03 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
العثور على جثة مشوهة في ترعة بالفيوم

أرشيفية

الفيوم - حسين فتحي:

تكثف أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الفيوم، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص فى الأربعينيات من عمره، مذبوحًا وممثل بجثمانه.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم، بالعثور على جثة شخص تطفو بمياه ترعة أبو شناف بمركز سنورس.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث قسم شرطة مركز طامية، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى "جمعة. ب. س - 43 عامًا" فلاح مقيم بقرية الصبيحات بمركز طامية، أبلغ باختفائه منذ عدة أيام.

أوضحت التحريات أن الجثة عثر عليها وبها أثار ذبح من الرقبة وتمثيل بقطع أحد الأطراف.

جرى نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وأخطرت نيابة المركز والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل لتحديد سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث لتحديد المتهمين في الواقعة ومباشرة التحقيقات.​

مديرية أمن الفيوم جريمة قتل جثة

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