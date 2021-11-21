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حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار الأمطار في هذه المناطق

10:26 م الأحد 21 نوفمبر 2021
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار الأمطار في هذه المناطق

الأمطار

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الاثنين، من المتوقع أن يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، بارد على كافة الأنحاء ليلًا.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) ووسط سيناء تكون مصحوبة بنشاط رياح على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أنه تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: العظمى 22 – الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 22 – الصغرىى 16

دمياط: العظمى 21 – الصغرى 15

الزقازيق: العظمى 22 – الصغرى 15

شرم الشيخ: العظمى 25 – الصغرى 18

سوهاج: العظمى 23 – الصغرى 14

أسوان: العظمى 25 – الصغرى 15

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الأمطار الطقس درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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