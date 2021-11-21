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النقل: استعدادات لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البحرية الدولية

10:25 م الأحد 21 نوفمبر 2021
النقل: استعدادات لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البحرية الدولية

النقل استعدادات لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البح

كتب– أسامة علي:

دعا قطاع النقل البحري، بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مجموعة من السفراء الممثلين بجمهورية مصر العربية لزيارة الهيئة والأكاديمية وذلك لإلقاء الضوء على الإمكانيات البحرية والتدريبية في مصر.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال الانتخابات المقرر عقدها في ديسمير المقبل.

حيث بدأت الزيارة في هيئة ميناء الإسكندرية والتي إستقبلت عددا من السفراء والوفود الدبلوماسية المعتمدة لـ16 دولة أفريقية وآسيوية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل توجه وزارة النقل نحو دعم وتعزيز أواصر التعاون الدولي مع الدول الصديقة، وتوجه القيادة السياسية نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - على ضرورة إبراز الدور الاستراتيجي لميناء الإسكندرية ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية في ظل ما شهدته وما تشهده حاليا من تطورات في مجالات الطاقات الإستيعابية والتشغيلية للميناء.

قطاع النقل البحري المنظمة البحرية الدولية هيئة ميناء الإسكندرية

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