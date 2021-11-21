أوركسترا فيينا يحيي حفلًا في قاعة الموسيقى بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية (صور)

(مصراوي):

أقيم مساء اليوم الأحد، حفلًا جماهيريًا كبيرًا في قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن افتتحها أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والسفراء وعدد من الشخصيات العامة والبارزة والكتاب والإعلاميين.

وأحيا الحفل الموسيقار العالمي ريكاردو موتي، رافقه أوركسترا فيينا الفيلهارموني، وقدما مقطوعات شهيرة.

ويعد الموسيقار الإيطالي "موتي" صاحب الـ80 عامًا، واحدًا من أبرز قائدي الأوركسترا في العالم، ويدير حاليًا كلا من أوركسترا شيكاجو السيمفونية وأوركسترا لويجي كيروبيني، كما أن أوركسترا فيينا الفيلهارموني، هي واحدة من أرقى الأوركسترات في العالم، والتي تأسست عام 1842، وقدمت آخر عروضها في مصر، بمدينتي القاهرة والإسكندرية، في حفلات كاملة العدد عام 1950.

وتعد قاعة الموسيقى في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، التي احتضنت هذا الحفل الفني الرفيع، أيقونة فنية تم تشييد وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم حفلات موسيقية رفيعة المستوى للجمهور المصري والإقليمي والدولي.

وجاء إقامة مدينة الفنون والثقافة تجسيدًا لتوجه الدولة نحو بناء الإنسان المصرى وجدانيًا وروحيًا، وتنمية حسه الجمالي، وتعزيز قيم الثقافة والفنون الرفيعة، حيث تضم عددًا من المتاحف، والمسارح، ومراكز الإبداع، والحدائق، بما يجعلها بيئة مثالية لتوطين الفنون، وجذب الإبداع من كل صوب وحدب، كما تسعى المدينة لتحقيق التمويل الذاتي من خلال التشارك مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة.