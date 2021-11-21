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"التعبئة والإحصاء": 40.9 مليون طفل مصري حتى نوفمبر.. 51% منهم ذكور

09:27 م الأحد 21 نوفمبر 2021
"التعبئة والإحصاء": 40.9 مليون طفل مصري حتى نوفمبر.. 51% منهم ذكور

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتب– أسامة علي:

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، أهم المؤشرات الإحصائية الخاصة بالأطفال في مصر.

وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة للإحصاء، أن عدد الأطفال أقل من 18 سنة وفقًا لتقديرات السكان عام 2021، بلغ 40.9 مليون طفل، كالتالي: (21.1 مليون ذكور بنسبة 51.6%، 19.8 مليون منهم إناث بنسبة 48.4%) في منتصف 2021.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية (0 - 4 سنوات) 13.6%، بينما الأطفال في الفئة العمرية من (15-17 سنة) بلغت نسبهم 5.8% من إجمالي السكان.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا ملعوماتيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي احتفل به يوم 20 نوفمبر، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.

الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء طفل مصري الأطفال

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