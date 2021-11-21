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برلمانيون وصحفيون يشاركون في عزاء والد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

07:24 م الأحد 21 نوفمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

تصوير- هاني رجب:

بدأ مساء اليوم الأحد، عزاء والد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، الذي توفى الثلاثاء الماضي، في القاعة المفتوحة بمسجد الشرطة بشارع صلاح سالم بالدراسة.

وحضر للعزاء عدد من الكتاب الصحفيين والنواب منهم حمدي رزق ومحمد عبدالقدوس ومحمد عبدالعليم داوود ومحمود بدر.

وقال حسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء الماضي: "إنا لله وانا اليه راجعون.. أبي حسن أحمد محمد عراقي في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك .. وداعا يا أبويا يا أغلى ويا أحب الناس.. والعزاء في قرية التمساحية مركز القوصية محافظة أسيوط".

عماد الدين حسين مجلس الشيوخ مسجد الشرطة

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