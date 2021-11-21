حدث في 8 ساعات| أسباب ارتفاع سعر السكر وخريطة أمطار الاثنين والثلاثاء
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، الجيزة تعلن وظائف جديدة، والتنبؤ بالفيضان تنشر خريطة أمطار الاثنين والثلاثاء، وأسباب ارتفاع سعر السكر.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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