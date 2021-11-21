وزيرة الثقافة تعلن مد فترة الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

(مصراوي):

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مد فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، حتى 25 نوڤمبر الجاري.

وقالت عبدالدايم في بيان لها، اليوم الأحد، إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الإدارية العليا للمعرض، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة.

وأضافت: "يأتي ذلك ضمن خطوات دعم صناعة الكتاب والنشر"، مؤكدة موافقة اللجنة على مقترح منح جائزة لأفضل ناشر عربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان ضيف شرف.