ممثل السياحة أمام مجلس الشيوخ: إتاحة تذاكر 40 موقعًا أثريًا إلكترونيًا

كتب- نشأت علي:

شدد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، حرص الدولة إلى تحقيق التحول الرقمي على كافة المستويات، وبالأخص في قطاع السياحة والأثار.

وأشار شريف خلال اجتماع لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم اليوم الأحد، إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي داخل المتاحف والأماكن الأثرية، في إطار الخطة المستهدفة للترويج للسياحة والآثار المصرية على مستوى العالم، قائلًا: "نعمل حاليًا على إتاحة خدمات الإنترنت المجاني داخل عددٍ من الآماكن السياحية والأثرية، كما أطلقنا عددًا من المنصات الإلكترونية لعدد من المتاحف من بينها المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة".

ولفت شريف في رده على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يتضمن كافة المعلومات السياحية عن مصر للترويج للسياحة المصرية، إلى أن هناك خطة استراتيجية يتم العمل عليها داخل وزارة السياحة والآثار تشتمل على 34 مشروعًا لتحويل كل ماهو تقليدي إلى رقمي، فضلًا عن ضم بعض المتاحف التي تتبع وزارتي الثقافة والبيئة ضمن التطبيقات الإلكترونية التي يتم تدشينها لتعريف السائح بالمزارات السياحية والثقافية والأثرية الجاذبة.

وأكد: "لدينا هدف هو زيادة فضول السائح لزيارة كل أثر في مصر، لاسيما وأنه بعد قرار رفع الحظر عن السفر في كثير من البلدان بسبب جائحة كورونا، أصبح التنافس كبير داخل السوق السياحي"، وقال: "أصبح لدينا إمكانية إتاحة شراء تذاكر زيارة بعض المتاحف بنظام أون لاين ويطبق بالفعل داخل منطق الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري وقريبًا سيتاح شراء التذاكر أون لاين لأكثر من 40 موقعًا أثريًا، وأطلقنا الأسبوع الماضي منصة خاصة بالمتحف المصري وحازت على أعجاب كبير".

وقال شريف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إن هناك فريق عمل يبحث إعداد برامج سياحية للسائح المتواجد داخل القاهرة لمدة ساعات أو أيام، لزيادة زيارات المتاحف الأثرية والمتمركزة في مدينة القاهرة، مبينًا أن هناك تفاعل بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد العام للغرف السياحية والشركات لتقديم خدمات إلكترونية مميزة للسياح، لاسيما في ظل التوجيه الرئاسي بضرورة زيادة سرعات الإنترنت داخل الفنادق.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي: "تم بالفعل زيادة سرعات الإنترنت بفنادق 4 و5 نجوم، ونعمل حاليًا على زيادة كفاءة الإنترنت في فنادق ذات 4 نجوم، لاسيما أن السائح يبحث الآن عن خدمة الإنترنت في المكان المتواجد به قبل البحث عن الطعام أو الشراب".

وشدد مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي على أن الوزارة تستهدف حاليًا تطبيق "كيو ارد باركود" السياحي، وتحديث كافة البيانات الخاصة بالمواقع السياحية لتقديم خدمة معلوماتية متكاملة عن الأثر الذي يتم زيارته، قائلًا: "هذا لايتعارض أبدًا مع دور المرشدين السياحيين".

وأوضح: "أصبح لدينا تطبيق يشمل قطاع العاملين بالسياحة، وتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بهدف التواصل المباشر مع العاملين في هذا القطاع، لاسيما بعد جائحة كورونا، فضلًا عن إصدار كروت مزاولة المهنة".

واختتم شريف: "التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار ممتع للغاية، ورغم أننا بدأنا متأخرين عن بعض الدول الأخرى التي سبقتنا في المجال، لكن ما نقوم به حاليًا سيضعنا في مقدمة صفوف الدول العالمية".​