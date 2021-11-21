السبكي: "نرعاك في مصر" يتبنى سياسة تكاملية لتعزيز السياحة العلاجية

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، المهندس صبحي البترجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في دعم نجاح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وزيادة قدرتها على التنافسية الدولية.

وأشار السبكي، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون وتنمية شراكات هيئة الرعاية الصحية مع كبرى المؤسسات ومجموعات المستشفيات ذات المكانة الدولية المتميزة، لتناقل الخبرات في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والتعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتدريب القيادات من الهيئة ومديري المستشفيات على الأساليب والنماذج الحديثة في إدارة المستشفيات لتنمية مهاراتهم طبقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر بتقديم منح ودورات تعليمية للأطباء لاستمرار تنمية مهاراتهم؛ بما يضمن توفير أفضل خدمة طبية للمرضى ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن اللقاء بحث سبل التعاون في مجال نقل خبرات مستشفيات السعودي الألماني في تطبيق نظام المستشفيات الخضراء Green Hospitals، لتطبيق أحدث نظم بناء المستشفيات صديقة البيئة وخلق نظام آمن لحرق والتخلص من النفايات الطبية بأحدث الطرق التكنولوجية الحديثة؛ بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم خطط التعافي الأخضر وفقًا لتوصيات قمة الأمم المتحدة للمتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، وتوطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتابع السبكي: اللقاء تضمن مناقشة التعاون في مجال دعم ملف برنامج السياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة علامتها التجارية (نرعاك في مصر)، والذي يتبنى سياسة تكاملية مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز السياحة العلاجية، ووضع أسس مشتركة للترويج لمبادرة هيئة الرعاية للسياحة العلاجية بشكل احترافي طبقًا لأحدث المعايير وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال التسويق الرقمي الذكي للمبادرة بما يسهم في تحقيق رؤيتها نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وكذلك تمت مناقشة دعم اعتماد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من قِبل مؤسسة التيموس العالمية، والتي حصلت عليها مستشفيات السعودي الألماني في مجال السياحة العلاجية بمصر.

واستكمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بأن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في دعم إنشاء المدن الطبية المتكاملة، وتناقل خبرات هيئة الرعاية الصحية في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية في تكوين شراكات قوية وبناءة مع كبرى المؤسسات والمنشآت والجهات المعنية بالقطاع الطبي الخاص، تماشيًا مع سياسة التكامل التي تتبناها الدولة المصرية في قطاع الخدمات الصحية، لتبادل المعرفة والخبرات وتقديم الخدمات بشكل متكامل، وتطوير منظومة العمل داخل القطاع الصحي المصري، والتي بدأت بالتجربة المصرية في التوأمة بين مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وإتاحة تقديم المنشآت الطبية للقطاع الخاص الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة شريطة استيفائها معايير الجودة العالمية وحصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد السبكي حرص هيئة الرعاية الصحية على تكوين الشراكات مع كبرى المؤسسات والمستشفيات في القطاع الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين، تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لدعم القطاع الخاص وتأهيل مناخ الاستثمار في القطاع الصحي المصري، بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي، باعتبار أن القطاع الخاص شريك في قاطرة التنمية بكل المجالات، ومنها القطاع الصحي والذي له عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدولة، لافتًا إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للقطاع الصحي إحدى ركائز برنامج الإصلاح الصحي بمصر.

وأعرب المهندس صبحي البترجي، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتطور الذي يحدث في مشروع التأمين الصحي الشامل والاهتمام السياسي بجودة الخدمات الصحية، ومثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ومطابقة خدماتها لأعلى معايير الجودة العالمية، وخطواتها الجادة نحو التحول الرقمي الذكي لجميع خدماتها العلاجية والإدارية، وأثر ذلك على إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحي بمصر، والذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، ومرحبًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومؤكدًا استعدادهم الكامل لدعم نجاحها في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر يحقق السعادة والرخاء والرضا للمواطن المصري، وخاصة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، مشيرًا إلى أنه ينتظر مصر مستقبل واعد في الاستثمار في القطاع الصحي.

وأهدى الدكتور أحمد السبكي درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى المهندس صبحي البترجي، مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، تقديرًا لجهودهم في توفير الخدمات والرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية لمختلف شرائح المجتمع المصري، مؤكدً أن القطاع الخاص شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تحقق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتدعم التنافسية في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين.