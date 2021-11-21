أمطار خفيفة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خريطة أمطار الاثنين والثلاثاء
كتب- محمد عبدالناصر:
نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري والموارد المائية، خريطة للأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية أيام الاثنين والثلاثاء.
وجاءت خرائط الأمطار كالتالي:
- الإثنين 22 نوفمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من السواحل الشمالية.
- الثلاثاء 23 نوفمبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
وطالب مركز التنبؤ بالفيضان، بتوخي الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.
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