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أمطار خفيفة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خريطة أمطار الاثنين والثلاثاء

04:24 م الأحد 21 نوفمبر 2021
أمطار خفيفة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خريطة أمطار الاثنين والثلاثاء

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري والموارد المائية، خريطة للأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية أيام الاثنين والثلاثاء.

وجاءت خرائط الأمطار كالتالي:

- الإثنين 22 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من السواحل الشمالية.

- الثلاثاء 23 نوفمبر:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

وطالب مركز التنبؤ بالفيضان، بتوخي الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

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