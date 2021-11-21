كتب- محمد عبدالناصر:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري والموارد المائية، خريطة للأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية أيام الاثنين والثلاثاء.

وجاءت خرائط الأمطار كالتالي:

- الإثنين 22 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من السواحل الشمالية.

- الثلاثاء 23 نوفمبر:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

وطالب مركز التنبؤ بالفيضان، بتوخي الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.