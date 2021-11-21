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بلاغ للنائب العام.. أول تحرك رسمي بشأن الاعتداء على طفل بنادي هوليوبليس

04:08 م الأحد 21 نوفمبر 2021
بلاغ للنائب العام.. أول تحرك رسمي بشأن الاعتداء على طفل بنادي هوليوبليس

الدكتورة سحر السنباطي

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديم بلاغ للنائب العام بشأن واقعة الاعتداء على طفل داخل نادي هوليوبليس.

وقالت "السنباطي" في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن خط نجدة الطفل تلقى بلاغا بشأن الواقعة، وعلى الفور تم إبلاغ مكتب النائب العام بالواقعة ومرتكبها "خ.ع".

ويظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص يضرب طفلا صغيرا بقوة، لولا تدخل مجموعة من لاعبي أحد الفرق الرياضية بالنادي، الذين أنقذو الأخير من الضرب.

وأشارت السنباطي إلى تواصلها مع والدة الطفل المُعتدى عليه لتقديم كافة المساعدة والدعم القانوني والنفسي للطفل ووالدته.

وشددت على متابعة التحقيقات التي ستُجريها النيابة العامة في هذا الشأن.

كانت إدارة نادي هليوبوليس، ذكرت أن الواقعة حدثت صباح أمس السبت، داخل التراك الخاص بالنادي، وأن مجلس الإدارة برئاسة عمرو السنباطي اتخذ قرار فوريا ضد العضو صاحب الواقعة.

سحر السنباطي الاعتداء على طفل نادي هوليوبليس المجلس القومي للطفولة والأمومة

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