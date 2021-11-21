تعرف على جدول مناقشات "نقل النواب" يومَي الثلاثاء والأربعاء -صورة

كتب- مصراوي:

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 4 طلبات إحاطة في اجتماعَين متتاليَين.

وتناقش جلسة الثلاثاء طلبي إحاطة؛ الأول مقدم من النائب أحمد رمزي حول عدم استكمال رصف وازدواج طريق المناشي- الخطابة لمسافة 40 مترًا بمحافظة الجيزة.

ويتضمن الطلب الثاني المقدم من النائب خالد تامر طايع، حول الحاجة إلى إنشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصورية ضمن أعمال توسعة المحور بنطاق محافظة الجيزة أيضًا.

وتناقش جلسة الأربعاء طلبَي إحاطة؛ الأول من النائبة سولاف درويش حول ضرورة مد خط مترو الأنفاق من محطة شبر الخيمة، إلى مدينة قليوب؛ نظرًا لاتساع المدنية وزيادة عدد السكان.

ويتضمن الطلب الثاني من النائب محمد جبريل، عدم جدوى خط السكة الحديد من مدينة السادات بالمنوفية وحتى مدينة كفر الدوار بالبحيرة في ظل وجود القطار السريع الذي سيمر بالمدينة.