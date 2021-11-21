السعيد: "كورونا" غيَّرت خطط الدولة.. وتطوير التعليم الفني وَفق احتياجات السوق

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة قانون التخطيط الموحد بلجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، إن "كوفيد-19" أو كورونا كان سبباً في تغير الخطط الاستراتيجية وخطط التنمية المستدامة، حيث تم الاتجاه إلى الرقمنة وضم خطط وزارة الاتصالات والوزارات الأخرى، وأثر على نوع التعليم؛ حيث تم إعداد خطة جديدة لتطوير التعليم الفني وقياس ومعرفة نوع الوظائف؛ حيث أصبحت مختلفة وهناك تغير في أولويات الرغبات؛ حتى في الجامعات، وتعديل وتخطيط الرؤية لتطوير التعليم الفني ليصبح صاحب المصنع هو مَن يحدد نوع الوظائف والمهارات الفنية.

وأشارت السعيد إلى أن تغير الأولويات في التخطيط تمثل أيضًا في خطط مواجهة ما بعد كوفيد، وندرة المياه، ومن ذلك التعامل مع ندرة المياه خلال خطط جديدة.

وأعلنت وزيرة التخطيط خطة قومية جديدة لتنمية الأسرة وتحديد النسل؛ يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته باللجنة، بأخذ رأي النواب في الخطة الاستثمارية للمحافظات، مشيرًا إلى أن عدم عرضها، وهذا سبب زيادة طلبات الإحاطة، يسبب عدم رضا بعض النواب بالمحافظات، ويسبب أحيانًا صدامًا.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحل بتوجيه من الوزيرة بأن يكون نواب الدوائر على علم بالمخططات الاستثمارية أو في المحافظة والمخططات الاستراتيجية أيضاً.

ويضع مشروع القانون التخطيط الموحد الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، والتنوع، والمرونة، والتنمية المتوازنة، والمشاركة والانفتاح على المجتمع، وتشجيع الابتكار.