كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص أمطار خلال الساعات المقبلة على القاهرة تكون خفيفة وعلى مناطق وفترات متفرقة، كما يوجد أمطار أيضًا على السواحل الشمالية.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، أن درجة الحرارة مستمرة في الانخفاض بحيث يكون الطقس لطيف نهارا على أغلب المناطق، بارد خلال ساعات الليل، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية أحيانا.

وتابع شاهين: بعد عصر اليوم تنتهى حالة عدم الاستقرار التي شاهدناها منذ صباح أمس السبت، وتبدأ حالة الاستقرار وتكون ظاهرة في الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون كثيفة أحيانا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأكد أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية ستتراوح بين 20 لـ23 درجة، وتنخفض بشكل واضح خلال ساعات الليل وتكون من 15 لـ17 درجة، حيث نعيش حاليا في أجواء شتوية واضحة.

وقال شاهين: من الوارد حدوث نفس التقلبات خلال الفترة المقبلة، سيول أسوان بسبب التغيرات المناخية، لكن موجة الأمطار الأخيرة طبيعية.