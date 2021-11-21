كتب- محمد نصار:

يعاني المواطنون في مختلف المحافظات من أجل الحصول على الخدمات المختلفة من الجهات الحكومية بسبب الزحام الشديد، ما يضطرهم إلى الوقوف ساعات طويلة للحصول على الخدمة.

ويمكن للمواطنين من خلال دليل الخدمات العامة الحجز بشكل إلكتروني من المنزل لموعد تلقي الخدمة في المصالح الحكومية.

ويكون ذلك من خلال الدخول على الرابط التالي من أي موبايل أو كمبيوتر (اضغط هنا)

وبحسب صفحة المركز التكنولوجي لحي النزهة، يمكن للمواطنين قبل الذهاب للمصلحة الحكومية أن يحجز الخدمة إلكترونيا من البيت أو العمل دون تعطيل أو رسوم.