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وداعا للطوابير.. احجز خدمتك قبل الذهب للمصالح الحكومية

02:39 م الأحد 21 نوفمبر 2021
وداعا للطوابير.. احجز خدمتك قبل الذهب للمصالح الحكومية

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

يعاني المواطنون في مختلف المحافظات من أجل الحصول على الخدمات المختلفة من الجهات الحكومية بسبب الزحام الشديد، ما يضطرهم إلى الوقوف ساعات طويلة للحصول على الخدمة.

ويمكن للمواطنين من خلال دليل الخدمات العامة الحجز بشكل إلكتروني من المنزل لموعد تلقي الخدمة في المصالح الحكومية.

ويكون ذلك من خلال الدخول على الرابط التالي من أي موبايل أو كمبيوتر (اضغط هنا)

وبحسب صفحة المركز التكنولوجي لحي النزهة، يمكن للمواطنين قبل الذهاب للمصلحة الحكومية أن يحجز الخدمة إلكترونيا من البيت أو العمل دون تعطيل أو رسوم.

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المصالح الحكومية الحجز الإلكتروني الخدمات العامة المركز التكنولوجي لحي النزهة

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