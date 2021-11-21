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ليست في حكم التماثيل.. الإفتاء: لعَب الأطفال لا تمنع الملائكة من دخول البيوت

02:23 م الأحد 21 نوفمبر 2021
ليست في حكم التماثيل.. الإفتاء: لعَب الأطفال لا تمنع الملائكة من دخول البيوت

الدكتور عمرو الورداني

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ألعاب الأطفال ليست في حكم التماثيل المحرمة، ويجوز اقتناؤها بالمنزل.

وأضاف الورداني في فتوى له، أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه أبو داود سنن النسائي الكبرى.

وأكد أن لعب الأطفال بها جزء كاريكاتوري وليس فيها جزء حياتي صريح، لافتًا إلى أنها يجوز اقتناؤها في البيت ولا يوجد ما يمنع دخول الملائكة.

عمرو الورداني حكم التماثيل لعَب الأطفال منع الملائكة من دخول البيوت

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