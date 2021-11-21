الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبي السنوى السابع للطب النفسي

كتب- محمد سامي:

تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية، المؤتمر الطبي السنوى السابع للطب النفسي بالتعاون مع أقسام الطب النفسي بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والذي يستمر علي مدار يومين بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية ووزارة الصحة والسكان والقوات المسلحة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية،

يتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية الهامة وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات والتى تدور حول الأمراض النفسية والإدمان وكيفية التعامل معها والضغوط النفسية والحوادث وعلاقة الطب النفسي بالتخصصات الطبية الأخرى وأنواع العلاجات المختلفة للأمراض النفسية.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة سكرتير عام المؤتمر الذي أشار إلى أن هدف المؤتمر هو تبادل الخبرات العلمية وعرض الأبحاث الجديدة من خلال ورش العمل التى تهدف إلى الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض النفسي معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر هدفه في سرد كافة المعلومات والأبحاث الجديدة لجميع الحاضرين.

وألقى رئيس المؤتمر كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يشتمل على العديد من ورش العمل والأوراق البحثية والمحاضرات المثمرة من أكبر أساتذة الطب النفسي في مصر، مشيراً إلى الدعم المستمر والوعي التام بتخصص الطب النفسى والإصرار على النهوض بتخصص الطب النفسى بالقوات المسلحة.

كما ألقى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكداً اهتمام القوات المسلحة بالمنظومة العلمية والبحثية والمشاركة الفعالة مع القطاع المدنى في العديد من التخصصات لتطوير المنظومة الطبية بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين .

حضر المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الأطباء المتخصصين في الطب النفسي وأساتذة وطلبة الجامعات المصرية.