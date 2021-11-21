وزير الإسكان يوافق على تخطيط وتقسيم 3.75 فدان بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 3 بمساحة 3.75 فدان الواقعة بالحوض رقم 20 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لاقامة نشاط سكني بمقابل عيني وكذا نشاط خدمات مسجد.

ونص القرار الالتزام بعدم عرض وحدات المشروع للبيع أو الحجز إلا بعد موافقة الهيئة.

وجاء نص القرار على النحو التالي: