وزير الإسكان يوافق على تخطيط وتقسيم 3.75 فدان بـ6 أكتوبر
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 3 بمساحة 3.75 فدان الواقعة بالحوض رقم 20 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لاقامة نشاط سكني بمقابل عيني وكذا نشاط خدمات مسجد.
ونص القرار الالتزام بعدم عرض وحدات المشروع للبيع أو الحجز إلا بعد موافقة الهيئة.
وجاء نص القرار على النحو التالي:
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