العدد وصل 12.. محافظات جديدة عطلت الدراسة بمدارسها اليوم

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة التنمية المحلية صباح اليوم الأحد تقرير بشأن تداعيات الأمطار التي تعرضت لها المحافظات وتعليق الدراسة في عدد من المحافظات.

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيانها، اليوم، إنه تم تعطيل الدراسة في محافظات: (شمال سيناء - القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - مطروح - المنوفية - الغربية - دمياط - الدقهلية).

وبحسب إحصائية الوزارة اليوم ومقارنتها بما نشرته وسائل الإعلام أمس بشأن المحافظات التي عطلت الدراسة، يتبين أنه تم تعطيل الدراسة في 3 محافظات جديدة وهم: الشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء.

كانت نشرت وسائل إعلام أمس السبت أن قرارات تعطيل الدراسة شملت محافظات: (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط - مطروح - الدقهلية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة).

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا شديدة على معظم الأحياء مع استمرار رفع المياه، وشهدت محافظة شمال سيناء أمطار شديدة على مركز الحسنة ومتوسطة على مدينتي العريش والشيخ زويد، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض قرى مركز نخل.

وتوقفت الأمطار في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح وكفرالشيخ والشرقية والغربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد، ويتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الأحياء والمراكز والنقاط الساخنة، فيما تشهد باقي المحافظات استقرارا في حالة الطقس.