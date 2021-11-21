الطقس.. الجيزة تعلن سبب نجاحها في مواجهة الأمطار

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة نجاحها في اجتياز أول اختبارات الشتاء حيث تم إزالة آثار هطول الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري من خلال التواجد الميداني السريع لفرق ومعدات شفط مياه الأمطار. بحسب بيان صحفي.

وقاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع خلال جولاته التي استمرت على مدار يوم السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بأحياء: الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور ومحور 26 يوليو وسفنكس وأحمد عرابي وميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوي ومحور محمد أنور السادات.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولًا بأول، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

كما كلف المحافظ بمراجعة دورية لحاله أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار حفاظا على السلامة العامة مع رفع حالة الاستعداد للتحرك الفوري لفرق الشفط.