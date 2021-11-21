البيئة: خلايا الدفن الجديدة تساهم في التخلص الآمن من المرفوضات وتقليل الانبعاثات

كتب- محمد نصار:

سلمت وزارة البيئة خلية دفن جديدة بالمدفن الصحي بأبي داوود بمحافظة المنوفية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الخلية مقامة على مساحة 10 أفدنة لخدمة المحافظة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 242 ألف طن، بالتعاون مع التنمية المحلية ضمن العقد الموقع بين وزارات (البيئة - التنمية المحلية - التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن فتح خلايا دفن جديدة بالمدافن الصحية وإنشاء مدافن بمواقع جديدة يدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ويساعد على زيادة فرصة التخلص من أكبر قدر من المرفوضات الناتجة عن المخلفات بطريقة آمنة، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة العامة.

وأضافت وزيرة البيئة أن تلك الجهود تأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وشددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.