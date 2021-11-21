أول تعليق من رئيس "البحيرة للكهرباء" بشأن قطع التيار عن غرفة العمليات الرئيسية

كتب- محمد صلاح:

نفى المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، ما تم تناوله من معلومات ليست صحيحة بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمدة ساعتين، قائلًا: "الانقطاع لم يتعدَّ نصف الساعة بسبب عطل طارئ على أحد المغذيات وتم إصلاحه خلال دقائق"...

وأكد عكاشة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الواقعة بدأت عندما تلقى اتصالاً هاتفيًّا من محافظ البحيرة يستفسر منه عن أسباب حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة على إثرها توجه إلى مقر الغرفة لمتابعة عمليات توصيل وتأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير ماكينات طوارئ وديزل على الرغم من ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بأن فرق الصيانة التابعة للشركة انتهت من إصلاح العطل خلال فترة وجيزة لم تتعدَّ نصف الساعة مع توفير تغذيات بديلة، علمًا بأن معظم شبكة الشركة تعتمد على الموصلات الهوائية وليست كابلات أرضية؛ مما يجعلها تتأثر بسقوط الأمطار الغزيرة وتلجأ الشركة بالتنسيق مع المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي لفصل التيار كإجراء احترازي فقط في مثل هذه الحالات.

جاءت تصريحات رئيس البحيرة للكهرباء ردًّا على ما تم نشره حول معلومات وتصريحات لأحد مسؤولي محافظة البحيرة، الذي أكد أن سبب غرق نفق شبرا وبعض أحياء ومناطق عزبة خضر والدفراوي وشبرا بدمنهور، بالإضافة إلى قطع الكهرباء عن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمدة ساعتين، وكذلك بسبب انقطاع الكهرباء عن محطة كهرباء محطة زاوية غزال التي تغذي محطة صرف صحي الخيري ومناطق شرق المدينة؛ مما تسبب في توقف شبكة الصرف الصحي وتراكم كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة دمنهور.