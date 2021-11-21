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إلكترونيا من المدرسة.. التعليم تعلن طريقة امتحانات أولى وثانية ثانوي

11:26 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
إلكترونيا من المدرسة.. التعليم تعلن طريقة امتحانات أولى وثانية ثانوي

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق أداء امتحانات أولى وثانية ثانوي خلال الفصل الدراسي الأول لعام (2021 - 2022).

الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوي من المنزل

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس.

وشددت على أنه سيتم مراعاة وضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وزارة التربية والتعليم امتحانات أولى ثانوي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة

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