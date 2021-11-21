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رواتب تصل لـ 4500 جنيه.. الجيزة تعلن عن وظائف جديدة - صور

10:32 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
رواتب تصل لـ 4500 جنيه.. الجيزة تعلن عن وظائف جديدة - صور

محافظة الجيزة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن توفير مجموعة من فرص العمل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وتطلب جميع الوظائف المطروحة أفراد أمن برواتب تصل لـ 4500 شهريا.

وعلى الراغبين في التقدم الحضور إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحا لـ 2 ظهرا.

وجاءت فرص العمل المتاحة على النحو التالي:

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محافظة الجيزة وظائف خالية فرص العمل جهاز رعاية وتشغيل الشباب

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