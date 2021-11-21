كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن توفير مجموعة من فرص العمل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وتطلب جميع الوظائف المطروحة أفراد أمن برواتب تصل لـ 4500 شهريا.

وعلى الراغبين في التقدم الحضور إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحا لـ 2 ظهرا.

وجاءت فرص العمل المتاحة على النحو التالي: