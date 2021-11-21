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استمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

07:00 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
استمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أمطار

كتب- محمد نصار:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الأحد، وذلك بعد أن وصلت حالت عدم الاستقرار إلى ذروتها أمس حتى منتصف الليل.

وقالت الهيئة، في بيان، صباح الأحد، إن الأحوال الجوية اليوم يصاحبها سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار سوء الأحوال الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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