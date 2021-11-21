فجوة إنتاجية وزيادة 50 ألف طن.. "الزراعة" توضح أسباب ارتفاع أسعار السكر

كتب- أحمد مسعد:

ارتفعت أسعار السكر في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ الأيام الماضية، وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك ما بين 9.5 - 10 جنيهات.

وأكد الدكتور أيمن حسني رئيس مدير معهد المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار منتج السكر هو ارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة بالمصانع عقب ارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع تكلفة الطاقة، مشيرًا إلى أن سعر المنتج مرتفع عالميًا وليس في مصر فقط.

وبلغ سعر طن السكر الأبيض 10.600 جنيه، كما استقرت سعر الجلوكوز ليسجل سعر الطن 9.200 جنيه، كما سجلت أيضًا أسعار النشا الغذائي استقرارًا لتبلغ 9.400 جنيه للطن.

وقال حسني لـ"مصراوي" اليوم السبت، إن مصر لديها فجوة إنتاجية بحيث تستورد ما يقرب من 500 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن الطلب على السكر يزيد كل عام بواقع 50 ألف طن.

وأوضح مدير معهد السكر، أن إنتاجية مصر من محصول البنجر والقصب يبلغ 2.5 مليون طن سكر، حيث يبلغ استهلاكنا 3.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن إنتاجية السكر فيها شقين الأول الاحتياطي الاسترتيجي، والثاني تحقيق الاكتفاء الذاتي وهذا ما نعمل عليه.

وأشار حسني، إلي أن مساحة القصب بلغت 350 ألف فدان منهم 240 ألف يدخلوا في صناعة منتج السكر، بينما تبلغ مساحة محصول البنجر 600 ألف فدان، مضيفاً أن إنتاجية محصول البنجر ارتفعت من 18 طن إلي 20 طن في الفدان، مضيفاً أن المشروع القومي لتطوير زراعة القصب بالشتلات سوف يضاعف الإنتاجية 3 أضعاف علي الأقل.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.