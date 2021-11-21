Masrawy logo white

كورونا في 24 ساعة| مفاجأة بشأن تطعيم الأطفال.. وتحذير من وباء جديد

07:00 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| مفاجأة بشأن تطعيم الأطفال.. وتحذير من وباء جديد

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291214 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتداد بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت
فيروس كورونا: ظهور أول إصابة بالفطر الأسود في درعا
كورونا اليوم: مفاجأة بشأن موعد تطعيم الأطفال.. وتحذير من متلازمة ما بعد كوفيد
كوفيد-19: هل تصلح الجرعة المعزِّزة للجميع؟
الصحة: ندرس تخفيض سن التطعيم لكورونا إلى 12 عاما
لا راحة مع الشتاء.. خبير أوبئة يكشف توقعاته لانتشار كورونا خلال الفترة المقبلة
تونس تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا
"ليست بديلة للقاحات".. مستشار الرئيس للصحة يعلن تصنيع أدوية كورونا بمصر
هل الجرعة المعززة من لقاح كورونا صالحة للجميع؟
تباين في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الدول العربية
"الوضع تحت السيطرة".. مستشار الرئيس يكشف أسباب انخفاض وفيات كورونا
الآلاف يتظاهرون ضد قيود كورونا في كرواتيا
الشرطة تفتح النار على المحتجين.. عنف وفوضى في تظاهرات ضد قيود كورونا بأوروبا (فيديو)
سلوفاكيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية
الصحة العالمية "قلقة للغاية" من تزايد الإصابات بكورونا في أوروبا
"الرعاية الصحية" تطلق حملة (اللقاح.. أمانك لبكره) في 3 محافظات
تحذير أمريكي من "جائحة أخطر من كورونا": قد تندلع في أي لحظة

وزارة الصحة كورونا في 24 ساعة فيروس كورونا تطعيم الأطفال منظمة الصحة العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

349513

إجمالي الإصابات

19872

إجمالي الوفيات

291214

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • استمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا