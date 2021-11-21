كورونا في 24 ساعة| مفاجأة بشأن تطعيم الأطفال.. وتحذير من وباء جديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291214 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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