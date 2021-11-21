علامة تجارية ولجان ضبط.. كيف تضبط "الزراعة" منظومة الأسمدة بعد ارتفاع الأسعار؟

كتب- أحمد مسعد:

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدة قرارات مرتبطة بعملية مراقبة الإنتاج الصادر عن الشركات المنتجة للأسمدة الآزوتية، موضحًا أنه تم إصدار علامة خاصة على الشيكارة المدعمة وعدم بيعها أو تداولها في السوق الحرة أو السوق السوداء.

وقال القصير في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن سعر الشيكارة ارتفع من 164.5 "اليوريا" و159.5 "النترات" إلى 225 جنيهًا للشيكارة.

وأكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن عملية مراقبة الكميات المنتجة تبدأ من المصنع حتى الجمعية، من خلال أكواد مسلسلة وعملية حصر للكميات الواردة لكل جمعية طبقاً للحصة المثبتة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان لبحث شكاوى المزارعين الخاصة بتوافر الأسمدة أو التسعير المحدد من قِبل الدولة.

وأوضح الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه تم تشكيل فرق تفتيش مستمرة في كل المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تكليف رؤساء الجمعيات لتوزيع الأسمدة وفقًا لتقرير المعاينة الفعلية للأرض، وأن تصل الأسمدة إلى مَن يزرع الأرض من المستأجرين وليس المالك الذي لا يزرع الأرض بناء على محضر المعاينة الفعلية.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى الفحص الدائم لسجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن، مضيفًا أن الوزارة تتلقى شكاوى المزارعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.

وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت قراراً الخميس الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء برفع سعر طن توريد الأسمدة من 3 آلاف جنيه إلى 4500 جنيه للطن، نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز عالميًّا.