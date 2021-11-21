​​"مصر العليا" للكهرباء: استعدادات مكثفة لتأمين احتفالية طريق الكباش

كتب- محمد صلاح:

مع اقتراب موعد إقامة الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش بالأقصر الذي تم تطويره مؤخرًا من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي ستقام احتفالية عالمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة العالم يوم 25 نوفمبر الجاري.

وقال المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تفقد الاستعدادات النهائية لتأمين التغذية الكهربائية للاحتفالية العالمية المرتقبة الخاصة بافتتاح طريق الكباش بعد تطويره بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة العالم وعدد من سفراء الدول المختلفة.

وعقد رئيس الشركة اجتماعًا مع العاملين المتواجدين من الفرق الفنية والطوارئ المكلفين بعمليات تأمين وتوصيل التغذية ومتابعة ماكينات الطوارئ، مؤكدًا أن الحدث العالمي المرتقب يعد بمثابة توثيق نجاح وشهادة ميلاد جديدة لنجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلًا في شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تأمين التغذية لواحدة من كبرى الاحتفاليات العالمية المرتقبة.