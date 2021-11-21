أمانة المرأة بـ"الشعب الجمهوري" بسوهاج تنظم ندوة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية

نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج برئاسة النائبة، نانسى نعيم، عضو مجلس النواب وأمين المرأة بالحزب، وتحت إشراف المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب بسوهاج ،ندوة توعوية تحت عنوان "المشاركة الإيجابية للمرأة في الحياة السياسية" في ضوء تمكين المرأة في الجمهورية الجديدة، وذلك بمقر أمانة الحزب.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب بمحافظة سوهاج، والنائب شعبان لطفى، عضو مجلس النواب ، والأستاذ أحمد وائل المشنب، والأستاذ أكرم العمدة أعضاء هيئة مكتب الحزب.

وتناولت الندوة دور المرأة في الحياة السياسية بحضور لفيف من أعضاء الحزب وخصوصا المرأة، مؤكدة لموقع مصراوي ان المرأة تعيش حاليا عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي موضحة ان المرأة حاليآ وصلت لارفع المناصب القيادة.



وأشارت إلى أن المرأة أثبتت قدرتها على تولي هذه المناصب بفضل تشجيع الرئيس السيسي لها لافتة إلى أن المرأة أصبحت عند حسن الظن بها من قبل القيادة السياسية.



وتعهدت نانسي باستمرار دعم المرأة المصرية في كافة المجالات من قبل الحزب وكونها عضو مجلس النواب أيضًا، مشيرًا إلى أن المرأة الصعيدية مثال يحتذى به حاليًا.