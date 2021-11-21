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برلمانية عن يوم الطفل العالمي: يذكرنا بواجبنا نحوه

01:44 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
برلمانية عن يوم الطفل العالمي: يذكرنا بواجبنا نحوه

النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان اليوم العالمي للطفل واحتفال العالم سنويا في يوم 20 نوفمبر باليوم العالمي لحقوق الطفل يذكرنا دائما بواجبنا اتجاهه وما يدعونا للفخر في هذا اليوم هو ما تقوم به مصر في ملف حقوق الطفل لتعزيز حقوق أطفالها وأتضح هذا في سن القوانين والتشريعات لمناهضة ظواهر العنف والتحرش ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال.

وأضافت: "استراتيجية مصر لحقوق الإنسان انعكست نتائجها إيجابيا عن طريق الإنجازات التي حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصري وتمثل ذلك في إطلاق الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 والتي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

يوم الطفل العالمي مجلس النواب حزب حماة الوطن ملف حقوق الطفل

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