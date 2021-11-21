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"الزراعة": 10 إجراءات مهمة للمزارع والمربي لتجنب أثار الأمطار

01:28 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
"الزراعة": 10 إجراءات مهمة للمزارع والمربي لتجنب أثار الأمطار

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا في لجنة متابعة التقلبات المناخية بالوزارة، 10 توصيات واحتياطات على المزارعين والمربيين اتخاذها، لتجنب الآثار السلبية لموجة التقلبات الجوية الحالية.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال يومي السبت والأحد.

2- في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

3- لمحصول البنجر يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء هذه الموجة.

4- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا واللفحة المتأخرة.

5- إجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) لمشاتل البصل في مناطق الدلتا في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.

6- التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.

7- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمارالطماطم في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

8- الرش العاجل لبساتين الفاكهة (الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بعد انتهاء الموجة منعًا لتشقق الثمار.

بينما تمثلت التوصيات الخاصة بالإنتاج الحيواني في الآتي:

9- يجب حماية الاعلاف الجافة لمنع ابتلالها بمياه الأمطار.
10- العمل على عدم بقاء المياه تحت الحيوانات لفترة طويلة.

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وزارة الزراعة التقلبات المناخية المزارعين سقوط أمطار

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