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تحرك رسمي من "حماية المستهلك" بشأن مشاجرة شركة فودافون

11:27 م السبت 20 نوفمبر 2021
تحرك رسمي من "حماية المستهلك" بشأن مشاجرة شركة فودافون

مشاجرة شركة فودافون

(مصراوي):

أعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان رسمي له، اليوم السبت، استدعاء ممثل شركة فودافون لخدمات التليفون المحمول، للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

وقالت شركة فودافون مصر في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك تعليقا على الاشتباك بالأيدي الذي وقع بين أحد العملاء وموظفين بخدمة العملاء بأحد الفروع، إنه تم تحرير محضر بالواقعة، ثم التصالح بين الأطراف والاعتذار من الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الشركة، أن إدارة فودافون لا تقبل أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف وجاري التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لتبادل اشتباكات بالأيدي بين أحد العملاء وموظفين بخدمة عملاء لشركة فودافون.

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