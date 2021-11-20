وزير الإسكان يتفقد مشروع بادية في أكتوبر الجديدة (صور)

اللهم صيبًا نافعًا.. مستشار الوزراء ينشر صورًا للأمطار من العاصمة

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:​

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زيارة إلى مشروع بادية التابع لشركة بالم هيلز، بأكتوبر الجديدة.

وتفقد الوزير، آخر معدلات التنفيذ بمشروع بادية المقام بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة بالم هيلز، ولكن بسبب الأحوال الجوية المفاجئة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي إلغاء الجولة، بعد وصوله إلى أرض المشروع وقبل خروجه من سيارته الخاصة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألغى، اليوم السبت، زيارته لمشروع بادية التابع لشركة بالم هيلز؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.