Masrawy logo white

وزير الإسكان يتفقد مشروع بادية في أكتوبر الجديدة (صور)

07:58 م السبت 20 نوفمبر 2021
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:​

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زيارة إلى مشروع بادية التابع لشركة بالم هيلز، بأكتوبر الجديدة.

وتفقد الوزير، آخر معدلات التنفيذ بمشروع بادية المقام بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة بالم هيلز، ولكن بسبب الأحوال الجوية المفاجئة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي إلغاء الجولة، بعد وصوله إلى أرض المشروع وقبل خروجه من سيارته الخاصة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألغى، اليوم السبت، زيارته لمشروع بادية التابع لشركة بالم هيلز؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان شركة بالم هيلز سوء الأحوال الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • ليفربول 4 - 0 آرسنال.. مينا مينو يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا