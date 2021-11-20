Masrawy logo white

اللهم صيبًا نافعًا.. مستشار الوزراء ينشر صورًا للأمطار من العاصمة الإدارية

07:47 م السبت 20 نوفمبر 2021
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة

كتب– يوسف عفيفي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من قلب العاصمة الإدارية الجديدة ترصد هطول الأمطار هناك.

وقال يونس: "اللهم صيبا نافعا".

وتشهد البلاد وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من اليوم السبت وغدا الأحد 21 نوفمبر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، وتخف حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

هاني يونس العاصمة الإدارية الجديدة سقوط أمطار سوء الأحوال الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • ليفربول 4 - 0 آرسنال.. مينا مينو يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا