بالفيديو.. إزالة بناء مخالف لعقار صادر له قرار ترميم في الجيزة

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط مخالفة قيام أحد المواطنين الصادر لهم قرار بترميم المنزل بالعنوان 80 شارع الوحدة في إمبابة، بالتحايل على الأمر والبدء في صب الأعمدة الخرسانية في منطقة الاشتراطات، لاستكمال بناء العقار بدلًا من ترميمه في مخالفه صارخه قد تعرض سلامة المواطنين للخطر.

وقاد أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، بإزالة الأعمال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وجاري المتابعة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن التشديد والتصدي الصارم لمخالفات البناء.