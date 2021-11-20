تصل إلى القاهرة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خريطة أمطار الأحد والاثنين
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كتب- أسامة علي:
نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري والموارد المائية، خريطة للأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية يومي الأحد والاثنين.
وجاءت خرائط الأمطار كالتالي:
- الأحد 21 نوفمبر:
من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتكون خفيفة على شمال سيناء والوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.
- الاثنين 22 نوفمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من السواحل الشمالية.
وطالب مركز التنبؤ بالفيضان، بتوخي الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.
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