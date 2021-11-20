بعد الإسكندرية والمنوفية.. القاهرة تكشف موقف تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

كتب- أسامة علي:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري والموارد المائية، خريطة للأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية يومي الأحد والاثنين.

وجاءت خرائط الأمطار كالتالي:

- الأحد 21 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتكون خفيفة على شمال سيناء والوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

- الاثنين 22 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من السواحل الشمالية.

وطالب مركز التنبؤ بالفيضان، بتوخي الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

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