سد النهضة.. خبير يكشف التطورات وشرط بدء الملء الثالث

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تطورات الوضع بالنسبة لسد النهضة.

وقال شراقي، عبر صفحته على فيسبوك: سد النهضة "محلك سر"، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية اليوم السبت، ثبات المخزون في بحيرة سد النهضة عند 8 مليارات م3 (منسوب 573 مترا فوق سطح البحر)، وهو إجمالي التخزين الأول العام الماضي والثاني هذا العام (3.5 مليار م3 على التوالي).

وأوضح شراقي، أن البحيرة فقدت 2 مليار م3 كتخزين مؤقت الأسابيع الماضية بعد انتهاء موسم الفيضان بنهاية أكتوبر، دون إنتاج كهرباء كما كانت تخطط إثيوبيا لتشغيل أول توربينين لإتمام المرحلة الأولى التي لم يكتب لها النجاح منذ نهاية 2014 حتى الآن.

وأشار إلى عدم وجود أي شواهد لإنتاج الكهرباء، مع استمرار تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط (10 - 15 مليون م3/ يوم)، كما لا توجد أي استعدادات لتخزين ثالث حتى الآن، موضحا أن فتح أي بوابة سيعتبر أول خطوة في الاستعدادات للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث المزمع في يوليو 2022.