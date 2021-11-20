غذاء آمن.. غرفة المطاعم تبحث إقامة فعاليات دولية للترويج للطبخ المصري

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إجراء مباحثات مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة في المؤتمرات والمعارض الدولية والوكيلة لشركات عالمية في مصر لإقامة عدد من المناسبات السياحية برعاية الغرفة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بهدف تنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات المصرية وجذب العلامات التجارية الدولية للمشاركة في هذه الأحداث التي تدعم سياحة الغذاء والطعام، وكذلك صحة وسلامة وأمان الغذاء.

وقال المصري: عقب مشاركتها ورعايتها لمعرض -HACE-Hotel Expo 2021- للعام الثاني على التوالي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2021 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وافتتحته غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، فإن الغرفة تستثمر هذه الفعاليات لتؤكد على جودة وضمان وأمان الغذاء المصري المقدم بالمنشآت والمحال والمطاعم الخاضعة للإشراف والمراقبة من قبل وزارة السياحة والآثار، وأن هذه المطاعم تطبق كافة الاشتراطات والمعايير الدولية الخاصة بسلامة وأمان وصحة الغذاء ما قبل وما بعد تقديم الطعام في شكله النهائي.

وأشار إلى أن الغرفة بصدد إقامة مسابقة في فنون الطهي بين طلبة الكليات والمعاهد السياحية التي أبرمت اتفاقيات تعاون معها للمشاركة فيها تحت رعاية الغرفة وبالتعاون مع أكبر شركات والعلامات التجارية الغذائية لنشر الوعي بين الطلبة بمعايير وضوابط واشتراطات الغذاء الآمن، ومنح جوائز للفرق المتميزة من قبل لجنة تحكيم تضم عناصر ذات خبرة فى مجالي فنون الطهي، وسلامة الغذاء، لإعداد جيل من الطهاة قادر عن الحفاظ على ثقافة وهوية وفنون المطبخ المصري وريادته، وذلك على هامش الأحداث المرتقب إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصري على أهمية إقامة مثل هذه الأحداث والمناسبات التي تكون ضمن فعالياتها معارض متخصصة يتم من خلالها تقديم أحدث المعدات والأدوات ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور في صناعة الفندقة والضيافة والمطابخ، فضلاً عن تميزها بتقديمها المنتجات والحلول المتكاملة لصناعة الضيافة الخاصة بالكافيهات والمطاعم، إلى جانب تقديمها خدمات البرمجيات وحلولIT المتخصصة فى إدارة الفنادق والمطاعم والكافيهات، وتمثل فرصة كبيرة لكل المتعاملين بقطاع السياحة للوقوف على أحدث التقنيات في القطاع وتحقيق منافسة حقيقية بين الشركات فى تقديم خدمات ذات جودة سياحية عالية ومتميزة.

وتابع رئيس الغرفة: هذه المعارض والفعاليات تُعد فرصة حقيقية للمنشآت السياحية للتواصل مع الشركات والهيئات العارضة لعقد الصفقات والاتفاقيات لتوريد ما تحتاجه من معدات وأجهزة، وكذلك التعرف على الجديد في مجالات جودة وسلامة وأمان الغذاء عبر استخدام هذه المعدات والبرامج المخصصة لها.